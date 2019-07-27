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Ремонт в подъездах теперь белорусы будут делать сами?

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  • 27.07.2019, 14:23
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В Новобелице ЖЭУ предлагает жильцам сделать ремонт в подъезде самостоятельно.

Объявлением, в котором администрация ЖЭУ-24 предлагает жильцам сделать косметический ремонт на лестничной клетке самостоятельно, поделился читатель gomel.today.

Администрация ЖЭУ-24 «Новобелицкое Гомель» после осмотра подъезда в доме Жемчужная, 20, предложила жильцам самим убрать последствия вандализма. В подъезде обнаружились надписи, царапины, повреждения штукатурки.

Коммунальники отвели жильцам время на ремонт до 25 августа. Если его не проведут, то работы будет осуществлять эксплуатирующая организация и за него уже придется платить.


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