Минприроды: У «АйПауэр» нет положительного заключения экологической экспертизы 1 27.07.2019, 14:48

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Чиновники опровергли слова владельцев брестского предприятия.

На сегодняшний день у ООО «АйПауэр» есть только отрицательно заключение государственной экологической экспертизы. Об этом сообщил заместитель министра природы и охраны окружающей среды Андрей Хмель, отвечая во время прямой линии на вопросы активиста движения против аккумуляторного завода Дмитрия Бекалюка. Тем самым замминистра опроверг информацию компании «АйПауэр», которая после получения в июле отрицательного решения заявила, что у них есть действующее положительное заключение, выданное в феврале, пишет «Брестская газета».

«Не может быть нескольких заключений экологической экспертизы. Первое, второе, третье – это порядок их получения. Третье заключение является основополагающим. На сегодняшний день у них положительного заключения нет», – сказал заместитель министра.

На вопрос о причине выдачи отрицательного заключения Хмель сказал, что не видел документа, но, по его информации, – это предоставление недостоверных данных.

Ранее «АйПауэр», комментируя отрицательное заключение экологической экспертизы, заявлял, что основной его причиной стало не полное предоставление заказчиком проекта результатов измерений (протоколов) выбросов загрязняющих веществ, и что после их получения предприятие вернется в процесс получения положительного экологического заключения.

«Насколько я знаю, экологическая экспертиза рассматривает проект, а не протоколы замеров выбросов?» – уточнил у замминстра Дмитрий Бекалюк.

«Совершенно верно. Протоколы выбросов – это результат или процесс ввода объекта в эксплуатацию. При проведении экологической экспертизы проекта протоколы не имеют значения», – сказал представитель Минприроды.

На вопрос о том, что должна сделать компания «АйПауэр», чтобы получить положительное заключение, Хмель предположил, что переработку проекта, изменение технологии.

«В любом случае заявленные требования по выбросам заводом «АйПауэр» должны быть достигнуты. Как он это будет делать – изменением технологии, проведением дополнительных мероприятий – это уже проблема «АйПауэр», – сказал чиновник.

Он также добавил, что если при переработке проектной документации увеличивается воздействие на окружающую среду, должны быть проведены повторные общественные обсуждения.