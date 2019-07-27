Люди реально злы 6 Андрей Мальгин

27.07.2019, 14:58

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Источник: dw.com

Такое впечатление, что власти задались целью увеличить число протестующих.

За эти две ночи московские следователи перевыполнили годовой план по ночным обыскам.

Сегодня все еще жирнее, чем вчера. Провели обыск дома и в офисе у Дмитрия Гудкова. Когда пришли в офис к Гудкову, отказались представиться и предъявлять хоть какие-то основания. Открывайте, будем делать обыск - а кто такие, не говорят.

Прошли жесткие обыски в предвыборных штабах Ильи Яшина, Юлии Галяминой, Любови Соболь и Ивана Жданова. Потом поехали к Яшину домой. В Фонд борьбы с коррупцией приехал делать обыск целый автобус людей в форме.

Они даже зачем-то устроили обыски у зарегистрированных кандидатов - у ,B>Дмитрия Клочкова и Дарьи Бесединой. Причем Клочков там не живет, обыскивали его бабушку. Беседина тоже не живет по месту прописки, поэтому обыскивали квартиру ее родителей, зачем-то выломали им дверь.

Провели обыск у родителей Константина Янкаускаса (сам он живет в другом месте), его мать заперлась изнутри, пожилому отцу выкручивали руки на лестничной площадке, затем поехали на квартиру к 80-летней бабушке Янкаускаса, вломились, адвоката не пускали.

На Трубной площади задержали четырех активистов, в том числе двух несовершеннолетних, увезли. Оказывается, они призывали на сегодняшний митинг. Родители приехали за несовершеннолетними, а им отвечают: ой, а их пришлось увезти в больницу. За то же самое забрали девушку на метро Выхино.

Такое впечатление, что они задались целью увеличить число протестующих.

Люди реально злы.

Андрей Мальгин, kasparov.ru