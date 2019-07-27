Владимир Делендик: Юра Чиж уже штаны едва носит

Владимир Делендик: Юра Чиж уже штаны едва носит3
- 27.07.2019, 15:09
- 2,045
Основатель «Дариды» Владимир Делендик рассказал про свою бывшую команду и про Юрия Чижа.
Ранее сообщалось, что основателя "Дариды" Владимира Делендика освободили от ответственности по амнистии за ДТП, в котором погибла женщина. Бизнесмен дал довольно откровенное интервью.
- Но ведь вы мультимиллионер, можно так сказать?
- Можно так.
- Речь идет о десятках миллионов долларов?
- Если оценить, то конечно десятки миллионов. "Дарида" сегодня стоит до 50 миллионов евро.
- Была ли какая-то вещь, на которую ну очень много потратили?
- Я много потратил на футбол. (Делендик — основатель и владелец футбольного клуба "Дарида". Сегодня команды уже не существует. — "ПБ".) Стадион построил, его, правда, развалили. И сегодня я поддерживаю. "Динамо" и еще одну команду пою водой. Поддерживаю детский дом. Помогаю и бедным. На тот свет все не заберешь.
- Вы себя считаете белорусским олигархом?
- Нет. Я их всех знаю, я с ними в нормальных отношениях. Но я — крестьянин, мужик.
- А кто тогда олигархи? Шакутин? Чиж?
- Да бросьте вы! Они голые ходят! Один перекредитован, другой влез в колоссальные долги... Есть люди богатые, и без кредитов, без господдержки... Реальные люди, которые правильно поставили бизнес, правильно работают. Может и не олигархи, но богатые люди. Но я не буду их называть. А Юра Чиж уже штаны едва носит. Не обижайте его, его и без того много муссируют... Он, бедный, натерпелся.
- Ну не удивительно, если его действительно задержали во время бегства в сторону литовской границы.
- Да ладно, бог с ним. Они все сами себе разбомбили бизнесы.
- А сегодня в Беларуси есть средний класс?
- Нет. Все — средний класс, примитивно говоря. Богатых — ну может, один процент. А совсем бедных, или этакого среднего класса... Нет.
- Это плюс или минус?
- Это плоховато.
- А что сделать, чтобы средний класс появился?
- Я же говорил. Нужна ревизия экономики, нужно доказать необходимость такой ревизии Лукашенко и всем, — приводит слова Делендика "Наша Нiва".