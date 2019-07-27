Погода в Минске на завтра: жара вернется, дожди прекратятся 27.07.2019, 15:12

Около 30 градусов и без существенных осадков ожидается днем 28 июля в столице.

Об этом сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В воскресенье в городе обещают переменную облачность, а вот существенных осадков не прогнозируют: их вероятность не более 5-10 %. Ночью и утром слабый туман. Днем воздух прогреется до 29-31 градусов выше нуля.

В отдельных районах Беларуси днем 28 июля температура воздуха может достичь 30-33 градусов со знаком плюс. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.