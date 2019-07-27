Леонид Заико: Все наше развитие мы отдали свиньям 27.07.2019, 15:52

Леонид Заико

Экономист предложил провести общенациональную дискуссию.

Почему Лукашенко столько времени уделяет колхозно-совхозной безалаберности, «откровенному головотяпству», очковтирательству, кормам и замене рапса на кукурузу, а инновационные идеи и решения в сфере экономической политики и образования игнорирует?

Об этом на «Примусе» рассуждает руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

В свете такого внимания к коровам и фермам Леонид Заико предложил провести общенациональную дискуссию.

— Я даже готов подготовить первый доклад — «О развитии университетов и строительстве свинокомплексов». Все наше развитие, все наше внимание мы отдали свиньям. Мы свинотаргетированная, коровотаргетированная страна, — отмечает Леонид Заико. — Вот у нас есть Академия футбола, Академия плавания, а Академии интеллекта нет. Может, потому, что его нет у тех, кто принимает решения?