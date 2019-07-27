В студию Навального вломилась полиция 3 27.07.2019, 15:58

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Команда российского оппозиционного политика продолжает эфир.

Команда оппозиционного политика Алексея Навального сообщает, что в студию «Навальный Live» ворвалась полиция.

После того, как авторы трансляции пустили в эфир картинку с камер видеонаблюдения возле их офиса, полицейские заклеили камеры скотчем.

«Вместо того, чтобы бороться с причиной протестов и допустить кандидатов, которые собрали настоящие подписи, эти бездельники борются с освещением протестов и независимой журналистикой, – написал соратник Навального Илья Пахомов. – Это настоящие приоритеты государства».

27 июля на канале Навального проходит эфир, посвященный протесту москвичей в связи с массовым недопуском независимых кандидатов на выборы.