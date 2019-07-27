Как барановичский строитель проехал на велосипеде пол-Европы 2 27.07.2019, 16:13

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Олег Гончарук рассказал, с какими приключениями столкнулся в пути и во сколько обошлось его путешествие.

29-летний Олег Гончарук за 19 дней проехал на велосипеде половину Европы: побывал в Польше, Австрии, Чехии, Словении, Венгрии и Италии. Горожанин рассказал intex-press.by, с какими сложностями столкнулся в пути и во сколько обошлось его путешествие.

Год собирал информацию

Олег Гончарук работает прорабом на стройке. Профессиональным велосипедистом себя не считает, хотя ездит на велосипеде с детства. До прошлого года он просто катался по городу в свое удовольствие, иногда совершая велосипедные вылазки с друзьями по Беларуси. Но после того как случайно наткнулся на интервью минчанки, которая съездила в трехмесячное путешествие за границу на велосипеде, решил расширить собственные горизонты.

– Нашел эту девушку в соцсетях, расспросил, что да как. Примерно год собирал информацию, читал истории людей, которые уже ездили в такие путешествия. А в мае пошел открывать визу, – рассказывает Олег.

Но из-за сложностей с получением визы его поездка едва не сорвалась. Удалось только в Минске получить годовую чешскую визу. Правда, заплатить за нее пришлось 150 евро.

Фото: intex-press.by

Одинокий странник

Олег решил направиться в Испанию – именно туда ездили путешественники, истории которых он читал. Накануне поездки составил маршрут и подготовил навигатор, закачав карты стран, через которые собирался ехать. С собой взял самое необходимое и максимально легкое: палатку, пару обуви, белье, несколько маек с шортами, легкую кофту и ветровку, небольшую газовую горелку, фонарик, нож, батарейки, пару зарядных устройств для телефона, фотоаппарат, кое-какие запчасти для велосипеда, включая запасную камеру. Все это завесило около 10 кг. Примерно за неделю до поездки стал пить витамины для суставов, как советовали бывалые велосипедисты.

11 июня Олег выехал из Барановичей. Один.

Старый мост в Италии, практически на границе со Словенией.

Фото: intex-press.by

– Как правило, такие путешествия совершаются в одиночку. Наверное, потому что не каждый может позволить себе потратить столько времени на дорогу. По деньгам это тоже затратно. Да и не всем по душе такой отдых. С другой стороны, одному, может, и проще: ты ни под кого не подстраиваешься, под тебя не подстраиваются, – объясняет парень.

По Беларуси до границы с Польшей ехал на поезде, чтобы сэкономить время. А из польского Тересполя уже покатил на велосипеде.

Фото: intex-press.by

Польское гостеприимство

Изначально Олег планировал ночевать в палатке где придется. Говорит, о том, что в Европе есть платные кемпинги, он даже не знал.

– Но когда я поехал по Польше, оказалось, что если и есть водоем, то он уже чей-то: выкуплен, огорожен, и просто так к нему подойти нельзя, – рассказывает Олег. – А когда я заехал на первый кемпинг, мне очень понравилось: плата всего 2–3 евро, но ты ставишь палатку на охраняемой территории, где есть душ, электричество, даже стиральная машина!

Портативная горелка, подаренная Олегу друзьями, выручала велосипедиста в его путешествии по Европе

Фото: intex-press.by

Поэтому Олег прокладывал свой дальнейший маршрут с учетом кемпингов. Один из них парню запомнился особенно. Как-то вечером, когда до места привала осталось километра три, зашел в магазин за продуктами. К нему подошел поляк и, спросив, куда он едет, сказал, что тот кемпинг, к которому Олег направляется, не работает. А до ближайшего 45 км!

Сцена казни на ярмарке в польском Кракове.

Фото: intex-press.by

– А я уставший, проехал много. И тут он говорит мне: «Пойдем, поставишь палатку у меня во дворе. Денег не нужно, электричество, душ, туалет – всем можешь пользоваться». Я не ожидал такого, – вспоминает Олег. – Приняли меня как очень желанного гостя, хотя я знаком был с человеком всего 10 минут! Оказалось, он сам путешествует на велосипеде по Польше. Рассказал много всего полезного. А наутро, когда хозяева ушли на работу, а я уже сложил палатку, чтобы уезжать, обнаружил на своем велосипеде огромный пакет ссобойки!

Фото: intex-press.by

«Велодорожки связывают города»

Передвигаться по Европе на велосипеде оказалось комфортно. За редкими исключениями.

– В Венгрии со вступлением в Евросоюз, как я понимаю, ничего не изменилось. Дороги ужасные: огромные ямы даже на центральных улицах. Мне на велике сложно было их объезжать, не знаю, как люди там на машинах ездят. После Австрии с ее идеальными дорогами это очень бросилось в глаза, – говорит путешественник.

Фото: intex-press.by

В целом на фоне белорусской европейская велосипедная инфраструктура показалась Олегу очень развитой.

– В Европе создана огромная сеть велодорожек, которая соединяет города, находящиеся в сотне километров друг от друга. Дорожки сделаны добротно. Это не узкие тропинки, как у нас, а широкая полоса асфальта с разметкой, по которой и автомобиль может проехать, – рассказывает Олег.

Фото: intex-press.by

Но больше всего парня поразило отношение к людям на велосипедах и культура самих велосипедистов:

– Велосипед и авто в Европе – абсолютно равноправны. Велосипедистов все пропускают и относятся к ним с уважением. Когда велосипедисты встречаются на велодорожке, приветствуют друг друга. А когда ты уступаешь дорогу, благодарят. Это приятно.

Фото: intex-press.by

Не по плану

Олег проехал на велосипеде почти 1950 километров. Говорит, самым сложным в его путешествии были горные дороги Словении.

Маршрут получился не таким, как парень планировал. К примеру, в Австрии он был совсем недолго, хотя первоначально хотел проехать через всю страну.

Старая телефонная будка в Венгрии

Фото: intex-press.by

– Австрия оказалась очень дорогой. Там жвачка стоит больше евро. Один день пребывания в ней мне обошелся как 3–4 дня в Польше. Я доехал до Вены и понял, что если поеду дальше, то мое путешествие может в этой стране и закончиться. Поэтому просто свернул к венграм, – поясняет Олег.

И доехал он в итоге не до Испании, а до Италии. Также в целях экономии.

Витрина магазина в Вене, специализирующегося на продаже товаров из постсоветских стран. Белорусский квас там стоит 3,5 евро

Фото: intex-press.by

Каждая страна чем-то запомнилась и впечатлила. В Польше запомнились люди и порадовали цены, Венгрия запомнилась дешевизной и «Икарусами»: там, говорит парень, до сих пор ездят «гармошки», которые в Беларуси давно уже списали в утиль. А Чехия неприятно удивила грязными улицами.

– Я был до этого на экскурсии в Праге и Карловых Варах, и мне понравилось. Но когда я заехал в Чехию на велосипеде, мне она совершенно не показалась привлекательной. Такое ощущение, что здесь вообще не убирают. Та шикарная Прага, которую я видел до этого, не вписывается в ту Чехию, которую я видел сейчас, – говорит парень.

Но больше всего его впечатлила Италия:

– Как только я въехал в Италию, понял, что сюда обязательно нужно вернуться. Очень красивая страна. И, как оказалось, недорогая.

С мечтой об Исландии

Путешествие обошлось Олегу примерно в $800, из которых 300 – цена билета на самолет, на котором он возвращался обратно.

– Путешествовать на велосипеде дороже, чем автостопом. Я только на воду потратил немало денег, так как было очень жарко и постоянно хотелось пить. Но осматривать окрестности с седла велосипеда намного круче. Это не столько красивые виды (хотя и их хватало), сколько общение с людьми, атмосфера, – отмечает Олег. – Когда тебя везут по платным трассам и центральным улицам, ты думаешь, что везде чисто и красиво. А когда едешь на велосипеде по обычным деревушкам, то объективно оцениваешь уровень жизни.

В целом поездкой Олег доволен. Хотя сейчас и внес бы кое-какие коррективы. Например, Польшу и Чехию проехал бы на поезде – «это было бы интереснее, а так получилось 700 километров практически однообразных». Взял бы с собой спальник, добавил бы «рога» на руль, чтобы можно было руки расслабить и спину выпрямить, так как «порой этого не хватало».

Несмотря на то, что парень недавно вернулся из большого путешествия, он уже подумывает о том, куда бы поехать в следующий раз.

– Я давно грежу Исландией. Но еще несколько лет назад поездка туда стоила около 3000 долларов. Так что пока рассматриваю варианты поближе и подешевле, – резюмирует Олег. – Однозначно хотелось бы поехать туда, где прохладнее, потому что по жаре ехать не комфортно. Можно в Россию, на тот же Байкал. Думаю, за год что-то придумаю.