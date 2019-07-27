Бывший главный инженер «Бабушкиной крынки» получил 10 лет за хищения 4 27.07.2019, 16:34

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Его жена приговорена к шести годам лишения свободы.

Суд Октябрьского района Могилева вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного инженера «Бабушкиной крынки». Ему дали 10 лет, передает nn.by.

Установлено, что главный инженер, желая незаконно обогатиться за счет предприятия, действовал в составе организованной преступной группы со своим знакомым и супругой с октября 2013 по февраль 2017 года. Те были учредителями и руководителями липовых фирм, которые зарегистрировали исключительно для совершения преступления.

Обвиняемые поставляли на завод различные товары по необоснованно завышенным ценам относительно цен добросовестных поставщиков. Таким образом фигуранты получили 417 тысяч рублей. Они признаны виновными в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями.

Бывший главный инженер приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, его знакомый — к 7, жена — к 6 годам лишения свободы.