Саакашвили: На следующей неделе переезжаю в Одессу. Не на отдых 7 27.07.2019, 16:42

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Михаил Саакашвили

Экс-глава Одесской облгосадминистрации анонсировал возвращение в Одессу с целью освободить ее «от бандитов».

Лидер "Руху нових сил" и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил о своем возвращении в Одессу.

"На следующей неделе переезжаю в Одессу. Не на отдых. Буду там, пока не освободим самый потрясающий город Украины от бандитов и не выведем его на курс быстрого развития", – написал Саакашвили на своей странице в Facebook.