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Девушка представилась сотрудницей санстанции и «оштрафовала» магазин

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  • 27.07.2019, 16:53
  • 3,044
фото: gomel.mvd.gov.by

Инцидент произошел в Чечерском районе.

В Чечерском районе сельский магазин пострадал от действий мошенницы, которая назвалась представительницей санстанции. Как сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома, визитерша пришла днем 26 июля в магазин "Товары для дома", что в деревне Залесье. Она представилась сотрудницей областного центра гигиены и эпидемиологии, "проверила" торговый объект, назвала "нарушения" и сказала, что сумма штрафа составляет 45 рублей.

Сотрудница магазина передала неизвестной мошеннице деньги, после чего та спокойно ушла. Никаких документов, подтверждающих проведение проверки или уплаты штрафа, она не оставила.

Сейчас милиция ищет злоумышленницу.


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