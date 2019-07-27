В РФ придумали оправдание, почему «Адмирал Кузнецов» — ущербный авианосец 9 27.07.2019, 17:01

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Ущербность «Адмирала Кузнецова» объяснили бедностью СССР.

В СМИ появляется множество публикаций, создающих «ущербный образ» единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов», что, вероятно, связано со стоимостью таких кораблей, пишет в «Известиях» военный эксперт Дмитрий Болтенков, передает lenta.ru.

Рассматривая причины создания «Адмирал Кузнецов», автор пишет, что Советский Союз рассматривал возможность ведения боевых действий одновременно на западе (против НАТО) и на востоке (против Китая).

«Такого широкого спектра оружия не создавалось даже в США. СССР же объективнее был беднее, чем страны западного мира. Поэтому приходилось экономить и искать перспективные виды военной техники», — считает Болтенков.

В марте 2018 года «Адмирал Кузнецов», в настоящее время находящийся на ремонте, возглавил составленный американским журналом The National Interest рейтинг худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду.