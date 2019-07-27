Фоторепортаж: В Москве проходит акция против недопуска кандидатов от оппозиции в Мосгордуму 11 27.07.2019, 17:53

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Фото: EPA

Задержаны более 520 человек.

Сегодня в Москве в 14.00 началась несанкционированная акция в поддержку кандидатов, не допущенных к выборам в Мосгордуму. Мероприятие не было согласовано со столичными властями.

Протестующие собрались у здания мэрии, после чего рассредоточились по нескольким улицам и переулкам в центре города. Силовики стали задерживать протестующих.

По данным правозащитников "ОВД-Инфо", в ходе мероприятия уже задержали 520 человек. Протестующие скандировали: "Собянина в отставку!" и "Путин – вор!"

“Гордон” публикует фоторепортаж с акции протеста.