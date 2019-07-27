«В школьном образовании много лишнего» 1 27.07.2019, 18:07

1,290

Истории родителей, которые сами обучают своих детей.

Можете себе представить, что есть дети школьного возраста, которые 1 сентября не идут на линейку, не сидят за партами на уроках, обходятся без домашнего задания, но при этом получают аттестат? Tut.by пригласил в студию родителей, которые решили не отдавать детей в школу и сами обучают их дома. Узнали у них, как ребенок получает знания по школьным предметам, что про семейное образование говорят родственники и нет ли у детей проблем с общением со сверстниками.