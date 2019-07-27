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«В школьном образовании много лишнего»

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  • 27.07.2019, 18:07
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Истории родителей, которые сами обучают своих детей.

Можете себе представить, что есть дети школьного возраста, которые 1 сентября не идут на линейку, не сидят за партами на уроках, обходятся без домашнего задания, но при этом получают аттестат? Tut.by пригласил в студию родителей, которые решили не отдавать детей в школу и сами обучают их дома. Узнали у них, как ребенок получает знания по школьным предметам, что про семейное образование говорят родственники и нет ли у детей проблем с общением со сверстниками.


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