закрыть
27 июля 2019, суббота, 19:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Путин совершил глубоководное погружение во время протестов в Москве

15
  • 27.07.2019, 18:16
  • 2,530
ФОто: svoboda.org

На фоне протестов с массовыми задержаниями в Москве президент России опустился на дно Финского залива.

Президент России Владимир Путин в субботу, 27 июля, совершил глубоководное погружение в Финском заливе у побережья Ленинградской области. Путин вместе с группой водолазов опустился в батискафе на дно Финского залива в районе острова Гогланд, чтобы осмотреть подлодку Щ-308 "Семга", затонувшую во время Второй мировой войны. Глубина погружения составляет 50 м. В программе мероприятия - установка на корпус судна мемориальной доски с именами членов экипажа подлодки и минута молчания в память о них, передает DW.

Подлодка Щ-308 "Семга" в 1935 году была включена в состав Балтийского флота. В конце октября 1942 года от взрыва немецкой мины погибли 40 членов находившегося на ее борту экипажа.

Путин ранее уже погружался под воду с батискафом - в частности, в 2015 году на более чем 80-метровую глубину вблизи аннексированного Россией украинского полуострова Крым.

Массовые задержания в Москве

Между тем в Москве 27 июля проходит массовый митинг против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Еще до его начала полиция начала проводить массовые задержания.


популярное за неделю

Мнение

Да, власть сменится не на выборах
Да, власть сменится не на выборах Александр Скобов
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси Дмитрий Растаев
База данных для Нюрнберга
База данных для Нюрнберга Ирина Халип
Он подписал себе исторический приговор
Он подписал себе исторический приговор Валерий Карбалевич