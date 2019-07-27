Джонсон выдвинул ЕС условие, при котором Британия согласится на соглашение о Brexit 27.07.2019, 18:28

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ЕС назвал требование Джонсона по Brexit неприемлемым.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон предупредил Европейский Союз, что необходимым условием для ратификации соглашения о Brexit является отказ от запасного механизма по Северной Ирландии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Если мы избавимся от бекстопа целиком и полностью, то мы достигнем большого прогресса", - сказал Джонсон.

Он добавил, что у него "очень дружеские отношения" с лидерами ЕС.

"Подход правительства Великобритании не будет отстранен или выжидательный, что они сами придут к нам: мы постараемся решить эту проблему, и будем это делать в духе дружбы и сотрудничества" – заявил премьер.

"Но мы не можем сделать это до тех пор, пока есть антидемократический Бекстоп, который пытается разделить нашу страну, остается на месте", - сказал он.

В четверг Джонсон сказал в своем первом на посту премьера выступлении в парламенте, что из соглашения о Brexit необходимо исключить контраверсный механизм "бекстоп" - тогда возможен благоустроенный выход Британии из блока. "Бекстоп" - механизм, призванный предотвратить возвращение жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией.

ЕС назвал требование Джонсона по Brexit неприемлемым.