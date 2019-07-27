Погибшей на Аляске оказалась режиссер, снявшая фильм о «Материнском движении 328» 1 27.07.2019, 18:42

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Режиссер и актриса поехала на Аляску в свадебное путешествие.

24-летняя белорусская режиссер и актриса Ника Никонова погибла на Аляске. Об этом происшествии сообщает американское издание Fairbanks Daily News-Miner. Девушку смыло резким потоком воды во время переправы через реку.

По информации «Радио Свобода», Ника недавно вышла замуж за активиста инициативы Legalize Belarus Петра Маркелова и они поехали в свадебное путешествие по Соединенным Штатам. Одним из пунктов этой поездки стало культовое место — автобус, в котором жил и умер путешественник Кристоф Маккэндлесс. Его история легла в основу книги Джона Кракауэра "В диких условиях" и одноименного фильма.

Герой книги и фильма — 24-летний парень из обеспеченной семьи. Он решил поехать в дикий район Аляски и поселился в автобусе. Через четыре месяца он умер от истощения. Фильм о Кристофе Маккэндлессе Вышедший в 2007 году и место на Аляске, где он жил, стало достопримечательностью.

Ника Никонова была режиссером-документалистом и исследовала тему осужденных за наркотические преступления. В этом году она сняла фильм “Поколение 328”, в котором рассказала о "Материнском движении 328". Девушка училась в New York Film Academy по годовой программе кинодокументалистики. О проблемах заключенных по 328-й статье Ника узнала в Америке и решила, что будет снимать дипломный проект именно о Беларуси.

Также Вероника Никонова сыграла одну из героинь фильма «Брестская крепость».