На акции протеста в Москве задержали уже более 600 человек 27.07.2019, 18:53

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Фото: EPA

Силовики приступили к задержаниям еще до начала митинга.

На фоне анонсированного на 27 июля митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму российские силовики задержали возле мэрии Москвы уже более 600 человек.

Об этом в своей текстовой онлайн-трансляции сообщает ОВД-Инфо.