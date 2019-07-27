На акции протеста в Москве задержали уже более 600 человек
- 27.07.2019, 18:53
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Силовики приступили к задержаниям еще до начала митинга.
На фоне анонсированного на 27 июля митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму российские силовики задержали возле мэрии Москвы уже более 600 человек.
Об этом в своей текстовой онлайн-трансляции сообщает ОВД-Инфо.
У выхода из станции метро «Пушкинская» так.— ОВД-Инфо (@OvdInfo) July 27, 2019
Видео: Константин Грязнов для ОВД-Инфо pic.twitter.com/DAJuJb3eRZ