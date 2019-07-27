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В Киеве прошла акция ко Дню Независимости Беларуси

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  • 27.07.2019, 19:13
Фото: svaboda.org

Активисты развернули восьмиметровый бело-красно-белый флаг на Майдане Независимости.

27 июля на Майдане Независимости в Киеве прошла акция солидарности с независимостью Беларуси, которую устроили белорусские и украинские активисты.

Во время акции участники раздавали бело-красно-белые ленточки и развернули 8-метровый национальный флаг. В этом году к акции присоединились и белорусские туристы, которые пришли на Майдан Независимости и увидели белорусскую символику, передает «Радыё Свабода».

Фото: svaboda.org

Участники акции убеждены, что день независимости Беларуси должен отмечаться именно 27 июля, когда в 1990 году была подписана Декларация о независимости.

Фото: svaboda.org

«Это важно знать и помнить особенно сегодня, когда независимость Беларуси оказалась под угрозой», - сказал белорус Олег Овчинников. Всем присутствующим предложили написать на флаге пожелания белорусам. Украинцы цитировали Тараса Шевченко и призвали беречь белорусский язык и говорить на нем.

Флаг передадут в Минск в августе и презентуют на одной из акций.

Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org

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