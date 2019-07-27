В Киеве прошла акция ко Дню Независимости Беларуси

В Киеве прошла акция ко Дню Независимости Беларуси2
- 27.07.2019, 19:13
Активисты развернули восьмиметровый бело-красно-белый флаг на Майдане Независимости.
27 июля на Майдане Независимости в Киеве прошла акция солидарности с независимостью Беларуси, которую устроили белорусские и украинские активисты.
Во время акции участники раздавали бело-красно-белые ленточки и развернули 8-метровый национальный флаг. В этом году к акции присоединились и белорусские туристы, которые пришли на Майдан Независимости и увидели белорусскую символику, передает «Радыё Свабода».
Участники акции убеждены, что день независимости Беларуси должен отмечаться именно 27 июля, когда в 1990 году была подписана Декларация о независимости.
«Это важно знать и помнить особенно сегодня, когда независимость Беларуси оказалась под угрозой», - сказал белорус Олег Овчинников. Всем присутствующим предложили написать на флаге пожелания белорусам. Украинцы цитировали Тараса Шевченко и призвали беречь белорусский язык и говорить на нем.
Флаг передадут в Минск в августе и презентуют на одной из акций.