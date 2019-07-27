Видеофакт: Полиция врывается в студию «Навальный Live»

Видео, как полиция врывалась в студию @navalnylive , откуда велась прямая трансляция акции на Тверской. pic.twitter.com/4Wbh0sP8cK

Сотрудники МВД попросили ведущего Владимира Милова пройти с ними. Это произошло в прямом эфире. После этого Милова задержали и повезли в ОВД "Даниловский".

В студии "Навальный Live" начался обыск.

Сам оппозиционер Алексей Навальный, призвавший провести сегодня акцию за допуск независимых кандидатов до участия в выборах в Мосгордуму, арестован на 30 суток.