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Видеофакт: Полиция врывается в студию «Навальный Live»

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  • 27.07.2019, 19:33
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Полицейские брутально ворвались в студию российского оппозиционера.

Сотрудники полиции пришли в студию программы "Навальный Live" и прервали трансляцию, посвященную сегодняшней несогласованной акции в центре Москвы.

О том, что полицейские пытаются попасть в студию, ведущий сообщал и ранее. Они заклеили камеры видеонаблюдения и обещали "пройти через стену".

Сотрудники МВД попросили ведущего Владимира Милова пройти с ними. Это произошло в прямом эфире. После этого Милова задержали и повезли в ОВД "Даниловский".

В студии "Навальный Live" начался обыск.

Сам оппозиционер Алексей Навальный, призвавший провести сегодня акцию за допуск независимых кандидатов до участия в выборах в Мосгордуму, арестован на 30 суток.


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