Видеофакт: Полиция врывается в студию «Навальный Live»1
- 27.07.2019, 19:33
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Полицейские брутально ворвались в студию российского оппозиционера.
Сотрудники полиции пришли в студию программы "Навальный Live" и прервали трансляцию, посвященную сегодняшней несогласованной акции в центре Москвы.
О том, что полицейские пытаются попасть в студию, ведущий сообщал и ранее. Они заклеили камеры видеонаблюдения и обещали "пройти через стену".
Видео, как полиция врывалась в студию @navalnylive, откуда велась прямая трансляция акции на Тверской. pic.twitter.com/4Wbh0sP8cK— Ilya Pahomov (@ilyapahomov) July 27, 2019
Сотрудники МВД попросили ведущего Владимира Милова пройти с ними. Это произошло в прямом эфире. После этого Милова задержали и повезли в ОВД "Даниловский".
В студии "Навальный Live" начался обыск.
Сам оппозиционер Алексей Навальный, призвавший провести сегодня акцию за допуск независимых кандидатов до участия в выборах в Мосгордуму, арестован на 30 суток.