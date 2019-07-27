Как госпредприятия закупали запчасти по 10-кратной цене 1 27.07.2019, 19:47

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В суд передано дело о закупках запчастей для госпредприятий.

В Гомельской области пресечена деятельность преступной группы, которая на протяжении нескольких лет поставляла запчасти для техники на госпредприятия по стоимости, превышавшей рыночную до 10 раз, сообщает СТВ. Ущерб превысил миллион рублей.

Задержаны руководители трех сельскохозяйственных и одного коммунального предприятия. Под следствием заместитель директора молочно-консервного комбината.

Следователи утверждают: действовала преступная группа. Схему придумал и реализовал неработающий житель Рогачева. Подконтрольные ему индивидуальные предприниматели, закупив запчасти по рыночным ценам, поставляли их заказчикам, но уже в два, пять или даже в десять раз дороже. Желающих покупать подшипники и шины «задорого» глава преступного синдиката нашел среди знакомых руководителей, объяснив им, что такое сотрудничество может быть выгодно всем, сказано в сюжете.

Все предприятия закупали запчасти в долг и были партнерами Рогачевского молочно-консервного комбината. «Аграрии поставляли молоко, коммунальники оказывали услуги. Но не за «живые» деньги, а фактически за те самые долги перед поставщиками «золотых» запчастей», — сообщили в эфире.

Следователь по особо важным делам следственного управления УСК по Гомельской области Алексей Легчилкин рассказал, что участники схемы распределяли деньги и давали взятки должностным лицам за обеспечение заявок по завышенной стоимости.

По его словам, организатор схемы воспользовался знакомством с первым заместителем директора комбината. Он дал ему взятку в виде ремонта в бане и автомобиля «Нива».

Фото: СТВ

«На этом этапе в схеме появлялись фирмы, торгующие сгущенным молоком. По договоренности с «преступным синдикатом» они закупали у МКК продукцию за долговые расписки госпредприятий, а затем, реализовав товар, фактически обналичивали кассу», — сообщил Легчилкин.

По данным СТВ, директора получали от 3 до 10% от суммы сделанного заказа, индивидуальные предприниматели — до 5%. Своя доля была и у организатора схемы.

На имущество 12 обвиняемых по делу наложен арест в счет погашения ущерба. Пять фигурантов под стражей. Если факты, озвученные следствием, подтвердятся в суде, руководителям госпредприятий грозят сроки до 15 лет лишения свободы.