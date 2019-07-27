Задержанные кандидаты в Мосгордуму Яшин, Гудков, Жданов и Соболь вышли на свободу 1 27.07.2019, 20:01

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Фото: twitter

Об этом российкие оппозиционеры сообщили в своих аккаунтах в Twitter.

Незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Илью Яшина и Дмитрия Гудкова, задержанных в день несогласованного митинга в столице, отпустили.

Об этом российкие оппозиционеры сообщили в своих аккаунтах в Twitter.

Также освободили оппозиционного кандидата Ивана Жданова (об этом сообщил сотрудник ФБК Вячеслав Гимади). Освобождена и не зарегистрированная на выборы Любовь Соболь, рассказали РБК в пресс-службе Хамовнического суда Москвы, отметив, что «там второй материал возвращен в связи с его неполнотой для устранения недостатков».

«Судья повел себя странно. Сначала отклонил все мои ходатайства. Отказал в допросе свидетелей. Не пустил зрителей и прессу, по сути закрыв заседание. А потом вышел и сказал: в деле много неустановленных обстоятельств, рассмотрение переносится на 30 июля. В итоге я на свободе», — написал Яшин.

Гудков написал, что рассмотрение его дела перенесли на 31 июля.

Несогласованная акция в Москве началась в 14:00. За несколько часов до этого начали задерживать людей. По последним данным «ОВД-Инфо», к 19:00 на акции задержали почти 700 человек.