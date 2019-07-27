Зеленский поручил Авакову уволить генерала после видео с его машиной 8 27.07.2019, 20:28

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На видео глава УВД задержал патрульных, остановивших его авто за нарушение ПДД.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе МВД Арсену Авакову уволить начальника управления полиции по Днепровской области Виталия Глуховерю после того, как в соцсетях появилось видео с участием его автомобиля. Об этом Зеленский написал в Facebook.

Видео, о котором идет речь, датировано сентябрем 2018 года. Издание «Страна.UA» опубликовало его в YouTube 26 июля. Сотрудники патрульной службы остановили черный автомобиль Range Rover за нарушение правил ПДД. За рулем оказался водитель Глуховери, а через некоторое время патрульных задержали бойцы спецподразделения КОРД. По их словах, при себе у водителя не было оперативного талона.

Сотрудников патрульной службы доставили к Глуховери, который провел с ними беседу. После случившегося Госбюро расследований завело уголовное дело из-за превышения полномочий начальником Днепропетровской полиции полномочий. Зеленский поручил главе Госбюро Роману Трубе оперативно провести следствие по выявленным фактам.