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В Москве второй раз за день задержали сотрудников ФБК Соболь и Жданова

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  • 27.07.2019, 20:41
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Фото: EPA

Российских оппозиционеров уже задерживали утром.

Силовики оцепили площадь с двух сторон и стали задерживать тех, кто находился внутри. В общей сложности, были задержаны несколько десятков человек, передает РБК.

На Трубной площади задержали также директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова и юриста этой организации Любовь Соболь, которые заявляли об участии в выборах в Мосгордуму.

«Только что меня задержали. Я выходила на Трубной, я зашла на площадь, и здесь сотрудники полиции осуществляют свои незаконные действия, задерживают людей, которые абсолютно мирно стоят. Я сейчас в автозаке, пока никуда не везут», — сообщила Любовь Соболь. «Да, на Трубной [задержали]. Никакого смысла в этом не было, люди мирно стояли. Я сейчас в автозаке. Задержаний видимо будет много», — заявил директор ФБК Иван Жданов.


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