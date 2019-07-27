В Москве задержали почти тысячу человек

В Москве задержали почти тысячу человек2
- 27.07.2019, 21:29
- 1,563
Среди них незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Любовь Соболь, Иван Жданов и Юлия Галямина.
По данным «ОВД-Инфо» на 21:00, в Москве на акции за свободные выборы задержаны 938 человек.
Среди них незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Любовь Соболь, Иван Жданов и Юлия Галямина, которых задержали второй раз за день.
Несогласованная акция с требованием регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму проходит 27 июля в центре Москвы. К вечеру толпа переместилась с Тверской улицы к Трубной площади. ОМОН и Росгвардия применяют к протестующим силу. Несколько человек госпитализированы.
Муниципальный депутат Илья Яшин заявил, что следующая акция с требованием регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму пройдет 3 августа, перед рассмотрением жалоб незарегистрированных кандидатов в Центризбиркоме.