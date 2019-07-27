Команда Зеленского предложила сократить количество районов в Украине с 490 до 100 2 27.07.2019, 21:40

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В «Слуге народа» рассказали об административной реформе в Украине.

Группа, занимающаяся вопросами децентрализации и местного самоуправления в команде президента Украины Владимира Зеленского, предлагает провести административную реформу путем укрупнения районов. Об этом в интервью изданию LB.ua, опубликованном 27 июля, сообщил глава штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Реформа предусматривает расширение полномочий власти местного уровня и, соответственно, уменьшение роли таких элементов, как государственные администрации, и замену их на префектуры, которые будут следить за законностью решений местных советов. При такой модели мощный районный уровень не сильно нужен, поэтому речь идет об укрупнении районов, которыми будет заниматься префект", – сказал Корниенко.

При проведении реформы будут использованы наработки предыдущего правительства, признал он.

Количество районов в Украине команда Зеленского предлагает сократить до 100, сейчас их 490.

Корниенко выразил уверенность, что все политические силы поддерживают децентрализацию, поэтому в Верховной Раде удастся найти 300 голосов, необходимых для внесения соответствующих изменений в Конституцию.

31 августа 2015 года Рада в первом чтении поддержала изменения в Конституцию Украины в части децентрализации. Среди главных нововведений, которые предлагает законопроект, – введение института префектов, которые должны заменить глав администраций, и предоставление президенту права распускать местные советы. Окончательное принятие законопроекта было заблокировано из-за наличия в нем нормы об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.