В брестском дерби победило «Динамо»
- 27.07.2019, 22:09
Брестское «Динамо» одолело «Рух» и шагнуло в 1/8 финала Кубка Беларуси.
Брестское "Динамо" вышло в 1/8 финала Кубка Беларуси. В матче 1/16 финала лидеры высшей лиги одолели земляков из "Руха" (Д2) — 1:0, передает pressball.by.
РУХ (Д2) — ДИНАМО Бр — 0:1
РУХ: Нечаев (к) — Колпачук, Тымонюк, Шумилов, Челядко, Букаткин, Гречихо, Герман, Теслюк (Чиж, 64), Седько, В.Демидович (Морозов, 64).
Запасные: Денисенко, Щегрикович, Коневега, Орешкевич, Пампуха.
ДИНАМО Бр: Павлюченко — А.Иванов (Нехайчик, 70), Кацикас, Кики (Павловец, 50), Витус (к) — Кисляк, Нойок, В.Васильев (Милевский, 77) — Юзепчук (Веретило, 75), Хобленко, Савицкий (Бабаво, 83).
Запасные: Гутор, Латпев.
ГОЛ 0:1 — В.Васильев (22).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Букаткин (29), Кисляк (30), В.Демидович (33), Кацикас (58), Нойок (73), Букаткин (81), Колпачук (85).
УДАЛЕНИЕ: Букаткин (81).