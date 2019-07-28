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Виталий Гурков стал первым двукратным чемпионом мира по версии Kunlun Fight

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  • 28.07.2019, 8:12
  • 3,138
Виталий Гурков
Фото: charter97.org

Белорусский тайбоксер выигрывал этот турнир два года назад.

27 июля белорус Виталий Гурков стал первым двукратным чемпионом мира по версии Kunlun Fight. Об этом сообщил сам спортсмен и его представитель. Он победил тайского соперника Саийока Пумпанмуанга, пишет tut.by.

«Дзякуй за падтрымку! Я першы баец якi здолеў двойчы ўзяць пояс чэмпіёна свету kunlunfight», — написал Гурков в своем Instagram.

Два года назад многократный чемпион мира по муай-тай Виталий Гурков уже становился победителем престижного турнира в Ухани, организованного крупным китайским промоушеном Kunlun Fight. Соревнования считаются одними их самых авторитетных в мире.


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