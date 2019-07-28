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«Приезжают из Узбекистана торговать – им можно, а нам белорусам – куда?»

  • 28.07.2019, 8:16
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Руководство рынка в Чечерске ввело ограничения на торговлю для приезжих ИП.

Конфликт между «своими» и «чужими» предпринимателями разгорелся на городском рынке в Чечерске Гомельской области, пишет сайт телеканала «Белсат».

Руководство рынка ограничило до двух раз в месяц (в первую и третью субботы) право на торговлю для иногородних предпринимателей. Обсудить спорный вопрос администрация согласилась сегодня, однако к группе предпринимателей никто не вышел.

Татьяна, предпринимательница из Бобруйска: «Мы писали в райисполком и в Гомельский облисполком. Все идет по кругу, возвращается сюда, где нам отвечают, что все сделано на законных основаниях и мы не имеем права приезжать».

Светлана, предпринимательница из Речицы: «Приезжают из Узбекистана торговать – им можно, а нам белорусам – куда? В Россию ехать торговать? Получается так!»

Ограждена бетонным забором территория рынка принадлежит организации «Чечерское». Здесь располагаются 16 торговых павильонов. Рядом – засыпанная щебнем территория, где торгуют иногородние. Предприятие считает, что торговля здесь – это ярмарка, а потому происходить может только два раза в месяц. Покупатели – решительно против.

Покупатели из Чечерска:

«Пусть люди приезжают. Они платят налоги и честно работают. Никаких проблем с ними нет».

«У Гомельских лучше, одежда хоть немного более продвинутая, современная».

«Резиновые рукавицы для работы здесь рубль стоят, а там идите приобретите – 2,50 рублей».

«Здесь выбор больше. А там цены выше, а выбор меньше».

Потребители оставили 150 подписей под очередным обращением к руководству торговой площадки. Свои претензии туда управляют и местные ИП-шники, которые в цену товаров закладывают расходы на аренду и поэтому не выдерживают конкуренции.

Геннадий, предприниматель из Чечерска: «Из них в предыдущие годы брали как за 1 арендное место, хотя они занимали 5-8 метров. Несоизмерная сумма с той, которую эти предприниматели платят. Далее – если это выездная торговля, должны быть кассовые аппараты и отрывные талоны».

В защиту своей позиции местные торговцы показывают незанятые места под роллет, куда не просится ни один конкурент из области. Вмешательства чиновников просила и эта сторона.

Геннадий, предприниматель из Чечерске: «Они ответы дают непонятные. Предприниматели не раз собирались, задавали им вопросы, однако вразумительного ответа не получили».

А хотелось бы – и ответы иметь «по существу» и зарабатывать на равных условиях.


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