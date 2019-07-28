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WSJ: Северная Корея наращивает ядерный потенциал

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  • 28.07.2019, 8:23
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На основные полигоны до сих пор завозится оборудование.

Издание The Wall Street Journal сообщает, что Северная Корея продолжает наращивать ядерный потенциал, несмотря на слова лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает «Новое время».

По данным издания, на основные полигоны КНДР до сих пор в большом количестве завозится оборудование.

В частности, грузовые автомобили приезжают в Исследовательский ядерный центр Йонгбун, а также в Санум-Донг, где производятся баллистические ракеты.

В статье приводятся также данные исследователя Зигфрида Хекера из Стэнфордского университета, который считает, что КНДР может производить шесть-семь ядерных бомб в год.


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