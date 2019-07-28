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В Марьиной Горке местные жители задержали пьяного за рулем помощника прокурора

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  • 28.07.2019, 8:35
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Водитель Audi был в «стельку пьян».

Неравнодушные жители Марьиной Горки Минской области вчера, 27 июля, совершили благородный поступок: вытащили из-за руля белой Audi с государственным номером 8833 ET-5 в стельку пьяного водителя. И, как положено, передали его милиционерам Пуховичского РОВД, а сами согласились дать свидетельские показания, сообщает Telegram-канал NEXTA.

Каково же было их удивление, когда они узнали, что перед ними - старший помощник прокурора Пуховичского района Дмитрий Владимирович Рогаль собственной персоной! В связи с этим возникают серьезные опасения, что милиционеры, за которыми данное существо ведет неусыпный прокурорский надзор, могут дело замять.

К слову, папаша прокурора-пьяницы Владимир Николаевич Рогаль - тоже юрист со стажем. Ранее работал судьей в Солигорском районе, затем - был повышен до председателя суда Любанского. После этой должности его следы затерялись. Мы не знаем, где и кем он трудится сейчас, но человек с такими же ФИО числится владельцем строительного ООО "АСМ" в Краснодарском крае России. В 2017-м оно было ликвидировано.


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