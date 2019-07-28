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Евгений Кафельников: У российской власти остались шансы только для быстрого прыжка в батискаф

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  • 28.07.2019, 9:03
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Евгений Кафельников
ФОто: GoTennis

Точку невозврата Кремль уже прошел.

Экс-первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников поделился мнением об акции протеста в Москве, на которой было задержано более 1000 человек, сообщает sports.ru.

«Тверская сегодня нам всем (и мне в том числе) доказала вновь, что точка невозврата для нынешней власти России давно уже прошла!

Шансы у них только остаются для быстрого прыжка в батискаф и погружения на дно Балтийского, Черного и прочих морей. Россия скоро выздоровеет», – написал Кафельников в твиттере.

Напомним, сегодня в Москве прошла несогласованная акция с требованием регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.


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