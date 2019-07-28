Ученые рассказали, как современный образ жизни меняет человека 2 28.07.2019, 9:26

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Большие изменения происходят в скелете человека.

Ученые всего мира сходятся во мнении, что скелет может адаптироваться к образу жизни, который ведут люди. Издание «Нож» собрало информацию о том, что происходит с костями человека в 2019 году.

Форма черепа меняется из-за смартфонов

В последние годы у людей от 18 до 30 лет все чаще встречается наружный затылочный выступ — он находится на задней части черепа, прямо над шеей. Раньше этот выступ считался очень редким явлением.

Если человек сидит прямо, то его голова балансирует на верхушке позвоночника. Но с появление гаджетов люди стали гораздо больше времени проводить с опущенной головой — это создает нагрузку на шею.

Ученые считают, что выступ на затылке сформировался из-за сильного давления в том месте, где встречаются мышцы шеи и череп. Он нужен чтобы распределить вес черепа по большей площади и уменьшить нагрузку.

Локти уменьшаются

Немецкие исследователи, наблюдая за физиологическим развитием школьников, обнаружили, что у людей уменьшаются локти. Антрополог Кристиан Шеффлер изучила строение детских костей в период между 1999 и 2009 годами.

Причина в такой трансформации в отсутствии физических нагрузок — скелет становится все более хрупким.

Челюсть слабеет

По форме челюсти специалисты могут определить, как питается человек. В современном мире еда, в большинстве случаев, мягкая и легко усваивается — людям не нужно делать усилия, чтобы пережевать пищу.

Из-за этого челюсть становится слабее. Внешне это незаметно, но на прикус оказывает сильное влияние. Кроме того, это положительно сказывается на речи.