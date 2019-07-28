Служить Родине или служить режиму? 15 Валерий Карбалевич

28.07.2019, 9:39

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Валерий Карбалевич

Власть и общество по-разному представляют службу в армии.

Александр Лукашенко подписал так называемый «закон о отсрочках», который вызвал большое возмущение общественности. Хотя были определенные надежды, что он пойдет навстречу общественному мнению, внесет какие-то изменения, чтобы умиротворить недовольство людей, особенно молодых. Такие надежды основывались на том, что в последнее время (возможно, в связи с двумя избирательными кампаниями) власти пытаются снять социальное напряжение, где это возможно.

Вот извинились перед цыганами в Могилеве, приостановили работу аккумуляторного завода под Брестом, смягчили «наркотические» статьи Уголовного кодекса. В рамках такого тренда можно было надеяться, что и в вопросе призыва в армию власти не будут обострять ситуацию. Но нет. Лукашенко подписал закон фактически в первозданном виде.

«Закон о отсрочках» полностью вытекает из политической философии существующего белорусского режима, которая заключается в том, что здесь живут не граждане, с которыми нужно вести диалог, учитывать их мнение, а подданные государства. У них нет прав, а только обязанности. С точки зрения такой логики молодые люди, как метко заметил Андрей Поротников, - просто «призывной ресурс».

Поэтому ставка делается не на введение стимулов для службы в армии, а на принуждение и наказание. Власти не соглашаются даже на то, чтобы период выполнения «обязанности и священного долга» засчитывался в пенсионный стаж.

Отторжения гражданского контроля за армией ведет к тому, что она несет в себе много черт, пережитков Советской Армии. Бесправный статус военнослужащих показывает свои последствия в «дедовщине», суицидах призывников, диких случаях, когда, например, больного раком парня принудительно забирают служить.

Кроме демографического фактора, который не позволяет делать нормальный набор в армию без дополнительных усилий, есть еще одна причина, почему Лукашенко подписал этот закон. Сейчас актуализировались дискуссии, какая армия нужна Беларуси: по призыву или по контракту? Не буду сейчас ввязываться в этот спор, а лишь обращу внимание на один фактор.

Дело в том, что, кроме задачи обороны страны, армия выполняет еще одну функцию. Лукашенко много раз говорил, что все молодые мужчины должны послужить - мол, что это за парень, который не был в армии, он какой-то неполноценный.

Логика Лукашенко понятна. Дело в том, что в авторитарном государстве армия - это еще и способ авторитарной социализации гражданина, школа подчинения. А в сочетании с «дедовщиной» - это механизм насилия над человеческой личностью, испытание унижением. И как раз этим она выгодна действующему режиму.

Ведь человек, который прошел испытание унижением, сломлен, будет после армии, в штатском жизни боятся начальника, который всегда прав, будет остерегаться протестовать против существующих порядков, будет руководствоваться принципом, что кнутом обуха не перебьют. Из униженного человека можно вить веревки. Поэтому авторитарный режим несовместим с армией по найму, ему нужен всеобщий призыв.

Председатель постоянной комиссии «палаты представителей» по образованию, культуре и науке, обсуждая упомянутый закон, заявил: «Особенной форсой стало "откосить"». Если это действительно так, то это означает провал всей работы по патриотическому воспитанию молодежи, в общем всей идеологической системы в государстве, с БРСМ и другими структурами. Возможно, страна пожинает плоды той государственной политики, которая отрицает формирование национальной идентичности на основе этнокультурных ценностей.

Трудно сказать, насколько этот закон усилит белорусскую армию. Одним из его последствий станет то, что на службу будут брать больных, чтобы выполнить планы, которые распределяются по всем районам. Скандальный случай с призывом больного раком Михаила Рыштовского из Гродненщины, о котором сейчас пишут СМИ, очень примечателен. Боюсь, что сейчас таких примеров немало.

Но очевидно, что этот закон будет иметь негативные последствия в других сферах. Это удар по системе образования, разрушение всех планов обучения. Определенные потери понесут некоторые экономические отрасли, прежде всего ИТ. И главное - он приведет к выманиванию за границу наиболее талантливой молодежи.

Следует заметить, что в общем это не только белорусская проблема. Вот в Литве за первые шесть месяцев 2019 года уклонились от прохождения срочной службы в армии около 7 тысяч призывников. Дело в том, что на ценностном уровне постулат о приоритете прав человека перед правами государства, который в европейских странах - конституционная норма, противоречит законодательному требованию о «священному долгу» служить в армии. В западных странах это противоречие решается за счет льгот и стимулов гражданам, которые пошли служить, либеральных условий службы (каждый выходной военнослужащих отпускают домой), гражданского контроля за армией.

Но в Беларуси проблему пытаются решить традиционно. Не только по причине бедности, из-за которой государство не может дать льгот, а и потому, что в правящей элите доминируют старые советские представления о обществе и армии.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»