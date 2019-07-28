Пора возвращаться в нашу реальность 3 Семен Печенко

28.07.2019, 10:09

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Фото: Reuters

Несколько историй о том, какой осадок оставили после себя Европейские игры.

В Заславле в последние годы из пяти банковских отделений в выходные дни работает лишь одно. Да и то только в субботу и до 15.00. По выходным и праздникам, особенно летом, мне довольно часто приходится объяснять туристам, что обменять валюту они могут лишь в Минске.

В июне то самое отделение неожиданно для многих продлило работу по субботам до 17 часов. На днях, как раз в субботу, я отправился туда в полной уверенности, что успею — до конца рабочего дня оставалось два часа. Но дверь у меня перед носом защелкнули на замок. На мое удивление отреагировала продавец из соседнего магазина:

— Закрыто уже, они до трех работают.

На мой вопрос, что совсем недавно график работы был другим, женщина пояснила:

— А, так это к олимпиаде так сделали. А сейчас снова по-старому работают.

Для «олимпиады» в Заславль пустили несколько дополнительных рейсов электропоездов городских линий. Туристов и спортсменов в них ездило мало, в основном волонтеры и обыкновенные пассажиры.

Многие были довольны, так как в отличие от не самого удобного обычного расписания, эти электрички привозили людей на работу вовремя. Но игры закончились, закончились и дополнительные электрички.

Помню, как в первые дни соревнований в вагоне городской электрички увидел двух серьезных мужчин, которые внимательно изучали голосовые предупреждения машиниста о закрытии дверей и прибытии в очередной пункт сообщения. Они что-то помечали в блокноты и часто звонили куда-то с отчетами.

Вспоминая тот эпизод, тешу себя надеждой, что в дни игр анализировалось не только качество записи голосовых предупреждений, но и популярность самих маршрутов: а вдруг самые востребованные из них вернутся в расписание?

— На английской больше не объявляют. И на белорусском тоже? — пара пассажиров, как и я, заметили еще одно изменение в электричке.

— Что ж, пожили играми и хватит, — вздохнул мужчина.

«Пора возвращаться в нашу реальность», — невольно прозвучало в голове.

Семен Печенко, «Салiдарнасць»