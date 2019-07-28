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Cавик Шустер возвращается на украинское телевидение

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  • 28.07.2019, 10:17
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Савик Шустер

Его программа будет выходить на телеканале «Украина».

Телеведущий Савик Шустер достиг договоренности с телеканалом "Украина" о выходе своей еженедельной программы, сообщает censor.net.

Уточняется, что о подписании контракта будет объявлено сегодня.

Программа Шустера будет выходить еженедельно в пятницу вечером.

Позже телеканал Украина подтвердил: с 6 сентября шоу Шустера будет выходить в прайм-тайм, в 21:00.

"Я возвращаюсь в новую Украину, страну полную надежды, и мы рассчитываем, что эта надежда отобразится в нашей студии. Я рад тому, что буду причастен к изменениям, происходящим в стране», – отметил Шустер


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