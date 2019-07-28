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Как антитабачный декрет повлияет на жизнь курильщиков?

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  • 28.07.2019, 10:21
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За нарушение новых правил будет грозить штраф до 4 базовых величин.

27 июля вступил в силу Декрет №2, который сильно ограничил количество мест, доступных для курения.

Декрет запрещает курить в лифтах, на детских площадках, на рабочих местах, которые находятся в помещениях, в учреждениях образования, на территории лагерей, на остановках, а также в автомобилях, в которых находятся дети до 14 лет, сообщает «Белсат».

Для курильщиков будут недоступны пляжи, магазины, водный транспорт и международные поезда, вокзалы, порты и аэропорты. В этих заведениях покурить можно будет только в специально отведенном месте или комнате для курения.

Если в кафе или ресторане не будет специальных залов для курения, курить нельзя будет и там.

«Курить в ресторанах можно будет при условии наличия в залах для курящих мощной вентиляции. Сейчас этого нет. И остальные посетители становятся пассивными курильщиками, – говорит заведующая отделом общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Бартман.

Как пояснили «Tut.by» в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, контролировать вопрос специальных зон для курения в кафе и ресторанах будут местные власти.

Ограничения касаются также электронных сигарет.

Закон запрещает также рекламу и продажу в интернете парогенераторов и жидкостей для них.

С 1 января 2022 года в Беларуси запретят выставлять сигареты в специальных витринах над кассами и продавать их оттуда.

За нарушение новых правил курильщикам будет грозить штраф до 4 базовых величин. На сегодня это Br 102.


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