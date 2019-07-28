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Ты погрузился, но сделал ли ты это с уважением?

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  • Егор Седов
  • 28.07.2019, 10:35
  • 2,176
Фото: kafanews.com

«Глубинный народ» из известной статьи надо было понимать не фигурально, а буквально.

Ну вот... Оказывается, пока в Москве били людей (собравшихся мирно, без оружия, как полагается по Закону), Финский залив... вот не скажу "освятили". Тут антоним нужен, наверное.

Некоторые, впрочем, говорят, что не он-то и был. Да это без разницы (см. мой материал о тоталитарных правителях).

Главное - вот в чем.

Теперь мы знаем, что в той самой нашумевшей статье то ли Суркова, то ли не Суркова термин "глубинный народ" народ расшифровывал иносказательно. А надо было - буквально.

Когда у обычного народа рейтинг правителя падает неудержимо, а сам народ выходит на протесты, правителя тянет на глубину - пообщаться с глубинным народом, как на картине Ложкина. Авось, у рыб-то он не падает, этот рейтинг? Ну так вот...

А тут есть одно "но". Дальше отвергающие мистику могут, конечно, не читать. Однако...

Однако, помимо рыб и прочей морской живности, к глубинному народу относятся такие сущности, как духи вод. Имеется у них и особое название, но это сейчас неважно. Сладить с ними вообще очень сложно. Хотя можно. Есть специальная методика подношений духам вод, я и сам это наблюдал, и не раз... Погружение в батискафе никак этой методике не соответствует. Тем более, с таким прозаичным и отнюдь не священным предметом, как ясно различимый в кабине рулон туалетной бумаги. Они ведь могут и так сказать: "Ты погрузился... Но сделал ли ты это с уважением?"

Так вот, видеть-то я видел, как духов вод задабривают, но ему бы точно не рассказал. Пускай Сами-Знаете-Кто выкручивается, как хочет.

А у местных духов вод есть причины гневаться. С экологией дела, мягко говоря, неважны. Вода в Финском заливе сегодня была зелено-цветущей. И неслучайно. А уж если местных духам вод пожалуются их коллеги - с Байкала, например, - так и тем более разгневаются.

А важней всего, что ОМОНом их не усмиришь. Лучше даже не пытаться. Вот во времена античные Ксеркс в истерике как-то попытался даже палачей своих подключить... Как-то ему не помогло. ОМОНом и людей-то не усмиришь, судя по ситуации в Москве. Вот разозлить - можно, это да. Что власть очень успешно и сделала.

Источник: соцсети

Егор Седов, "Фейсбук"


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