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Видеофакт: Американка в 89 лет поднялась на Килиманджаро

  • 28.07.2019, 10:43

Поездка в Африку заняла у Энн Лоримор девять дней.

Американка Энн Лоримор установила новый мировой рекорд, поднявшись в 89 лет на высочайшую горную вершину Африки – стратовулкан Килиманджаро высотой 5895 метров, сообщает «Вокруг света».

Несколько лет назад Лоримор уже устанавливала рекорд, став самой пожилой женщиной, покоривший Килиманджаро. Но после того, как она узнала, что другая женщина отобрала у нее титул несколько месяцев спустя, а позже и мужчина установил новый мировой рекорд, она решила вновь подняться на эту гору.

«Был момент, когда я была действительно обеспокоена, потому что упала до того, как начала подниматься в гору. У меня была сильная боль в боку, и я не могла глубоко дышать. Я боялась, что если не смогу получать достаточно кислорода, я не смогу пойти», – поделилась Лоримор.


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