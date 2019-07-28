В Польше отменили подоходный налог для молодежи 2 28.07.2019, 10:48

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Действие налоговой льготы ощутят на себе около двух миллионов человек.

С августа 2019 года от уплаты подоходного налога освобождаются люди младше 26 лет. Соответствующее положение за три месяца до выборов приняло правительство Польши, сообщает «Немецкая волна».

Правящая партия «Право и справедливость» (ПиС) надеется, что новое положение увеличит уровень занятости среди молодежи и предотвратит нелегальный труд. Помимо возраста, условием для освобождения от налогов является годовой заработок в размере, не превышающем 20 тыс. евро в эквиваленте. Закон не распространяется на учредителей компаний.

В настоящее время если годовой доход составляет мизерную сумму, не превышающую 3091 злотых, государство не взимает налога. Если лицо имеет годовой доход в размере, не превосходящем 85 528 злотых, налог составляет 18%. Тем, кто в год получает больше указанной суммы, за всё, что сверх неё, нужно платить 32%.

По данным польского правительства, действие налоговой льготы ощутят на себе около двух миллионов человек. Экономические эксперты надеются, что она также привлечет на польский рынок молодежь из Украины, что поможет решить вопрос с нехваткой в Польше квалифицированных работников. По данным польского Центрального статистического управления, в 2018 году максимальное количество разрешений на работу иностранным гражданам было выдано именно гражданам Украины (73%).