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Белорусская сеть магазинов «Евроопт» ушла из России

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  • 28.07.2019, 10:53
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Компания продала магазины «Магниту».

В России закрылись магазины, созданные при участии владельцев белорусского ритейлера «Евроторг». Упоминания о них уже нет презентации компании. Не работает и российский сайт оператора.

В «Евроторге» сказали tut.by, что владели менее чем 1% акций российского ООО «Евроторг-Запад» и по сути дела не имели никакого отношения к операционной деятельности этой компании. А в настоящее время «Евроторг» вообще не имеет никакого отношения к российской компании. По информации белорусского ритейлера, магазины ООО «Евроторг-Запад» проданы российской сети «Магнит».

Согласно отчетности «Евроторга», «Евроторг-Запад» был их «дочкой» до 2014 года. Затем владельцем 99% долей «Евроторг-Запада» стала кипрская компания Hanlon Industrial Limited. Впрочем, данная сделка не мешала и позже отождествлять белорусские и российские магазины.

Компания «Евроторг-Запад» появилась в России в 2012 году, как филиал белорусской сети магазинов «Евроопт». В отличие от Беларуси в России магазины открывались под вывеской «Евроторг». Первые торговые объекты открылись в Смоленской области «как регионе с точки зрения географической близости», пояснял топ-менеджер компании. В лучшие годы сеть магазинов с белорусскими корнями насчитывала около 35 магазина в Брянске, Смоленской и Калужской областях.

В 2016 году «Евроторг» стал сокращать свое присутствие в России. Также было принято решение о ребрендинге: вывески «Евроторг» сменили на «Евроопт».

В начале текущего года появилась информация, что «Евроопт» закрывает свои магазины в Смоленской области и выясняет отношения в местных судах.

В 2015 году владельцы «Евроопта» закрыли свои магазины в Литве. А вот бизнес в Беларуси продолжает развиваться. Недавно «Евроторг» объявил об открытии 1000 магазина.


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