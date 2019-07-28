Побег из Шоушенка 12 Виктор Горбачев

28.07.2019, 11:27

3,846

Фото: belta

Гражданин Равков и Карпенко — вы реально, чем думаете?

«Благодарность» Равкову и Карпенко от молодежи Беларуси. Даже не так. Низкий поклон им. За что? За то, что они прилагают все усилия, чтобы наша молодежь выезжала из страны. И не просто выезжала — ускоренными темпами. Убегала во все стороны. Из года в год цифра идет только на увеличение. А Карпенко, как бы министр образования, и Равков, как бы министр обороны, все подсовывают и подсовывают проекты законов, которые этому отъезду способствуют.

И ведь не смешно же совсем. Бегут, в большей массе, умные, толковые, энергичные. Те, кто мог бы приносить пользу тут. Однако. А кому нужны тут умные и толковые? Я вот думаю. А может? Может они это специально делают? Ну, чтобы страна наша без умных и толковых под ними была. Только послушные и покорные, малодумающие, малоговорящие и невозражающие — это и есть их цель? Иметь покорное стадо? Которое будет им без проблем приносить молоко. И не просто. А за копейку.

Нашумевший новый «закон об отсрочках» коснется уже и поступивших в этом году - при осеннем призыве. И желающих поступать вот-вот. И вот тут то, я скажу Вам кое-какие цифры. Много это или мало, думать и делать выводы вам.

На сегодняшний момент, лишь только в один Варшавский Университет Экономики (SGH) в этом году уже подали документы почти 200 белорусов. И из-за этого, минимальные вступительные баллы даже поднялись с, грубо, 300 до 340. Понимаете? Только в один университет наши в таком количестве подали документы. А еще, по имеющейся информации, в Ягеллонский университет в Кракове подали документы 120 граждан Беларуси, в Щецинский университет (на границе с Германией город в Польше) — 65. А сколько еще мы не знаем. А сколько поехало подавать в Литву, в Россию? Во все стороны сбегают.

Гражданин Равков и Карпенко — вы реально, чем думаете? Или все, думы кончились?

Это не просто цифры — страшные! Это «сильная и процветающая» Беларусь. Та, из которой уносят ноги молодежь. Это и есть - побег из Шоушенка.

А ведь в 2020 будет еще больше и хуже. И не спасут декреты, указы и законы. Не остановят. И еще, если сейчас парни хоть приезжали в отпуска, то с таким новым законом по армии — будут оставаться там уже навсегда. И это делаете вы, своими руками. Если в 2018 году более 3000 тысяч наших выпускников поступили в ВУЗы за пределами страны, то теперь будет прогресс! Больше. Ибо. Ибо страна для жизни их гонит из этого рая.

Ну какой же дебелизм! Идиотизм!

Это же как надо не любить свой народ и страну, чтобы не думать о будущем? Своими же руками домашнее гнездо разрушаем и очаг задуваем. Такое ощущение, что это целенаправленный геноцид против молодого поколения.

И да, не ищите врагов отечества за пределами своей страны. Все плохое, обычно, всегда рядом. На месте. Тут. Все самое страшное и плохое сосредоточено тут - в тутэйших. В нас с вами - и в них с ними.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»