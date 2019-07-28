Александр Кабанов: Как же быть с опровержением? 4 28.07.2019, 11:50

1,303

Александр Кабанов

Все, что активисты говорили о заводе АКБ, оказалось правдой.

У ООО «АйПауэр» нет положительного заключения экологической экспертизы. Об этом сообщил заместитель министра природы и охраны окружающей среды Андрей Хмель, отвечая во время прямой линии на вопросы активиста движения против аккумуляторного завода Дмитрия Бекалюка. Ситуацию вокруг завода прокомментировал в "Фейсбуке" один из лидеров протестов в Бресте Александр Кабанов:

"Вот интересно. В прошлом году мы с Сергеем Петрухиным проиграли иск о защите чести и достоинства от ООО "Ай Пауэр" в экономическом суде Бреста. Судья Никитин постановил удалить с канала ролик " Свинец Бресту писец" и сделать опровержение, принести извинение "Ай Пауэр".

Мы этого не сделали до сих пор, за что были неоднократно оштрафованы (правда штрафы тоже не платили).

Сейчас все, что мы говорили, подтвердилось. Вопрос - что делать судебным исполнителям? Лемешевский в СИЗО, завод не прошел экспертизы, и как же быть с опровержением?)Неловкая ситуация".