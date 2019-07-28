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Умер российский журналист Владимир Кара-Мурза

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  • 28.07.2019, 11:56
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Владимир Кара-Мурза

Ему было 59 лет.

На 60-ом году жизни умер журналист Владимир Кара-Мурза. Об этом в твиттере сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший, сообщает «Новая газета».

«Ушел в 8 утра, в день своих именин», — написал он, добавив, что о месте и времени прощания будет известно позже.

Владимир Кара-Мурза родился 24 октября 1959 года в Москве. Он окончил исторический факультет МГУ в 1981 году.

С 1995 по 2001 год вел собственную программу «Сегодня в полночь» на НТВ.

В 1996 году за свою профессиональную деятельность Кара-Мурза был удостоен премии Союза журналистов «Золотое перо России».


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