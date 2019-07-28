Евросоюз осудил массовые задержания протестующих на митинге в Москве 28.07.2019, 12:14

Задержания более тысячи участников акции нарушают права на свободу собраний.

Об этом сообщает unian.net со ссылкой на официального представителя ЕС Майя Косьянчич. От имени ЕС она призвала власти России к соблюдению международных обязательств при проведении местных выборов, которые состоятся в сентябре. "Мы ожидаем, что российские власти при проведении данных выборов будут придерживаться обязательств перед ОБСЕ и других международных обязательств", - подчеркнула Косьянчич.