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Православная церковь Украины провела свой первый крестный ход

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  • 28.07.2019, 12:40
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Фото: ukrinform.ru

Украина празднует 1031-летие Крещения Руси.

В Киеве Православная церковь Украины провела свой первый Крестный ход к 1031-летию Крещения Руси-Украины во главе с Митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.

Об этом сообщает корреспондент "Укринформа".

Фото: ukrinform.ru

Многотысячная колонна двинулась от Святой Софии Киевской к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру после завершения Божественной литургии. Люди шли с флагами Украины и с плакатами в поддержку Митрополита Епифания. Колонну возглавлял митрополит Епифаний, также к Крестному ходу присоединился пятый Президент Украины Петр Порошенко.

Среди присутствующих — семьи с детьми, молодежь, люди пожилого возраста, люди в инвалидных колясках. Также в шествии принимали участие военные.

Возле памятника святому равноапостольному князю Владимиру прошла молебен и прозвучит молитва за Украину.


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