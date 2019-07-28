Ученые рассказали, как люди воспринимают разных животных 2 28.07.2019, 12:43

1,199

Для эксперимента чешские исследователи опросили 2000 человек.

Психологи из Национального института психического здоровья и Карлова университета в Чехии опросили 2000 добровольцев и выяснили, какие животные пугают людей больше всего. Исследование опубликовано в научном издании British Journal of Psychology, пишет журнал «Нож».

Участникам опроса предложили оценить, какие из 25 предложенных живых существ вызывают у них панику, ужас и брезгливость. В список вошли животные, с которыми обычно связаны фобии: собаки, быки, змеи (гадюки и ужи), тараканы, пауки, муравьи, личинки насекомых и другие.

Источник: knife.media

Любопытно, что пауки оказались единственными существами, которые в одинаковой степени вызывают страх и отвращение. По мнению ученых, это может быть связано с формой их тела, а также с тем, что они присутствуют повсеместно и умеют быстро передвигаться.

По результатам опроса исследователи разбили животных на несколько групп. Насекомые (тараканы, муравьи и осы) и грызуны (мыши, крысы и летучие мыши) набрали низкие баллы по шкале страха и отвращения.

В отдельную категорию попали змеи и ящерицы, а также паразиты, такие как вши и ленточные черви — у этой группы был наивысший балл по шкале отвращения. Самые низкие баллы получили домашние животные и скот — коты, собаки, лошади, коровы.

Фобии в преувеличенной форме отражают врожденный страх перед некоторыми существами, в особенности теми, которые были опасны для наших предков — например, это пауки и ядовитые змеи. Как правило, уровень страха и отвращения при виде перечисленных существ у женщин был выше, чем у мужчин, что также имеет эволюционное объяснение: отдельные организмы представляют угрозу здоровью не только самой женщины, но и ее будущего ребенка в период беременности.