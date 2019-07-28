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Брестчане празднуют День города, «кормя голубей» на главной площади

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  • 28.07.2019, 12:51
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Фото: «Баста!»

Противники строительства завода АКБ добиваются полного закрытия предприятия.

Брестчане сегодня отмечают День города, пишет Telegram-канал «Баста!» А самые лучшие из брестчан делают это на центральной площади, протестуя против открытия завода аккумуляторных батарей. С праздником!

Фото: «Баста!»
Фото: «Баста!»
Фото: «Баста!»

Напомним, противники строительства аккумуляторного завода под Брестом добились очередной победы: третье заключение государственной экологической экспертизы по заводу «АйПауэр» было отрицательным. Однако противники запуска завода собираются «кормить голубей» до полного закрытия вредного предприятия.


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