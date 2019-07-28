Гандбол: В чемпионате Беларуси вводится зарплатный минимум 2 28.07.2019, 12:52

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Cколько будут зарабатывать спортсмены и тренеры?

Белорусские клубы получили регламент проведения чемпионата и Кубка Беларуси, пишет «Трибуна».

С нового сезона в чемпионате Беларуси вводится пол зарплат. Теперь гандболисты и гандболистки, играющие в командах первого дивизиона, а также тренеры не могут получать менее 1060 рублей при условии занятости на полную ставку.

Также была установлена нижняя граница возраста участников соревнований. В женском и мужском чемпионатах она стала разной. Парни ограничены 2003 годом рождения, девушки — 2004-ым.