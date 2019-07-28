Российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали 12 28.07.2019, 12:54

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Алексей Навальный

У политика случился аллергический приступ.

Российский ппозиционер Алексей Навальный, который отбывает 30 дней ареста, доставлен из спецприемника в больницу № 64, сообщает РЕН ТВ. У политика случился аллергический приступ.

Симоновский районный суд Москвы арестовал Навального на 30 суток, признав виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ за пост в Facebook, где он якобы призывал людей выйти на акцию протеста 27 июля к зданию мэрии. Кроме того, по версии полиции, Навальный, участвуя в митинге 20 июля, также призывал людей к участию в акции у здания мэрии Москвы.